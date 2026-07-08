Paramount reporte la finalisation de l'accord avec Warner Bros en raison d'une enquête menée dans l'Oregon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jody Godoy
Paramount a déclaré qu'elle ne finaliserait pas l'acquisition de Warner Bros, d'un montant de 110 milliards de dollars, avant le 22 juillet, a indiqué le bureau du procureur général de l'Oregon, repoussant ainsi d'une semaine supplémentaire la date de finalisation de l'opération.
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