Paramount obtient le feu vert du tribunal pour son accord avec Warner Bros et nomme Kreiz, de Mattel, co-directeur général

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* Une décision de justice autorise Paramount à finaliser une acquisition de 110 milliards de dollars après plusieurs mois de blocage

* Ynon Kreiz, directeur général de Mattel, rejoindra l'entreprise le 5 octobre et deviendra co-PDG dès la finalisation de l'opération

* Cette décision judiciaire fait suite à un recours déposé par 12 États, sous l'égide de la Californie

(Ajout de la déclaration des entreprises concernant la date prévue de finalisation de la fusion au paragraphe 8)

par Jody Godoy

Une juge américaine a rendu mercredi une décision autorisant Paramount PSKY.O à finaliser son acquisition de Warner Bros WBD.O pour 110 milliards de dollars, mettant ainsi fin à un blocage qui durait depuis des mois, tandis que la société a nommé Ynon Kreiz, de Mattel, au poste de co-PDG pour aider à diriger l’entité fusionnée.

La juge Araceli Martínez-Olguín, de la cour fédérale de district, a approuvé un accord du 21 septembre avec un groupe de 12 États mené par la Californie, qui avait intenté une action en justice pour bloquer l’une des plus grandes fusions de l’histoire des médias, arguant qu’elle créerait un géant des médias capable de faire grimper les prix des films et des programmes télévisés.

En vertu de cet accord, la société issue de la fusion doit sortir au moins 30 films par an dans les salles américaines pendant cinq ans et consacrer 300 millions de dollars supplémentaires par an à la production américaine. Le non-respect de ce quota de films pourrait la contraindre à céder Miramax.

Elle devra également négocier séparément des accords de diffusion sur le câble de base pour les chaînes des deux sociétés et créer un conseil de journalistes chargé de superviser CBS News et CNN.

Les groupes opposés à la fusion ont vivement contesté cet accord , certains exhortant la cour à le rejeter.

Martínez-Olguín a qualifié l'accord de "solution raisonnable sur le plan factuel et juridique", affirmant que les espoirs des opposants de voir le décret "aller plus loin – obtenir davantage – ne constituent pas des violations juridiques" justifiant un rejet.

Un porte-parole du ministère de la Justice de Californie a déclaré que cet accord "répond à nos préoccupations en matière d’antitrust…, protège la concurrence et le choix des consommateurs, et place au centre les besoins, les préoccupations et l’avenir des travailleurs californiens".

Les entreprises ont indiqué dans un communiqué publié mercredi en fin de journée que la conclusion de l’accord était prévue pour le 6 octobre.

Les entreprises ont également réglé un litige antitrust avec la Writers Guild of America (WGA), en acceptant de verser 17,5 millions de dollars au fonds de santé de la guilde et de maintenir les effectifs de la WGA chez CBS News pendant cinq ans.

Ynon Kreiz, de Mattel, deviendra co-PDG

Par ailleurs, Paramount a annoncé que le directeur général de Mattel, Ynon Kreiz, rejoindra l’entreprise le 5 octobre et deviendra co-PDG dès la finalisation de l’opération, aux côtés du président-directeur général David Ellison, pour diriger les opérations quotidiennes et l’intégration.

M. Kreiz, directeur général de Mattel depuis 2018, a transformé les marques du fabricant de jouets en films, séries télévisées et jeux vidéo, notamment avec "Barbie", le film de Warner Bros ayant généré le plus de recettes de tous les temps.

Cette nomination apporte à David Ellison, dont le parcours est plutôt créatif, un dirigeant chevronné qui a su piloter Mattel à travers la pandémie et les droits de douane, alors que Paramount vise plus de 6 milliards de dollars d’économies grâce à cette fusion.

Avant de rejoindre Mattel, il a passé une grande partie de sa carrière dans la télévision et les médias numériques, cofondant Fox Kids Europe et dirigeant Endemol, la société productrice de "Big Brother".

Il a ensuite dirigé le réseau YouTube Maker Studios, qu’il a vendu à Disney en 2014.