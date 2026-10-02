Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Volvo Cars, JD Wetherspoon, précisions sur Airbus)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ARGAN ARGAN.PA a de nouveau relevé jeudi son objectif annuel de revenus locatifs à 222 millions d'euros, visant une progression de +5% sur un an, la société foncière française citant de solides perspectives au quatrième trimestre.

* AIRBUS AIR.PA - Les livraisons ont atteint un peu plus de 70 appareils en septembre, grâce à une accélération de dernière minute visant à rattraper les retards accumulés, selon des sources du secteur.

Le personnel du groupe en Espagne s'est par ailleurs prononcé jeudi en faveur d'une proposition visant à mettre fin à plusieurs mois de grèves, ont indiqué les syndicats dans un communiqué. Un document consulté par Reuters montre que l'accord prévoit la compensation de la perte de pouvoir d'achat, en plus des augmentations salariales indexées sur l'inflation, une flexibilité en matière de congés et un retour à 40% de télétravail.

* VOLVO CARS VOLCARb.ST - Le constructeur automobile suédois a annoncé vendredi qu'il ne serait pas en mesure d'atteindre ses prévisions de volumes et de flux de trésorerie pour 2026, invoquant une situation de marché difficile et une détérioration des perspectives à court terme.

* BAE SYSTEMS BAES.L figure parmi les éventuels soumissionnaires aux premières étapes de l'étude d'une offre sur la société néerlandaise spécialisée dans la détection de drones Robin Radar Systems, ont indiqué à Reuters trois sources proches du dossier.

* PUMA PUMG.DE et ADIDAS ADSGn.DE sont à surveiller alors que leur rival américain Nike NKE.N a annoncé jeudi un plan visant à supprimer davantage d'emplois et à réorganiser ses divisions commerciales mondiales, le groupe anticipant en outre une forte baisse de son chiffre d'affaires annuel.

* JULIUS BAER BAER.S a annoncé vendredi un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 600 millions de francs suisses (642,75 millions d'euros).

* JD WETHERSPOON JDW.L - La chaîne britannique a fait état vendredi d'une hausse de 8,6% de son chiffre d'affaires à périmètre constant en ce début de son exercice 2027, la canicule ayant attiré davantage de clients dans ses établissements.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N45I06Y

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benjamin Mallet)