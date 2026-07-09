Paramount ne conclura pas son accord avec Warner Bros avant le 22 juillet, en raison de l'enquête menée dans l'Oregon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter des informations supplémentaires sur la date à laquelle l'Union européenne réexaminera l'accord) par Jody Godoy

Paramount PSKY.O a déclaré qu’elle ne finaliserait pas l’acquisition de Warner Bros WBD.O , d’un montant de 110 milliards de dollars, avant le 22 juillet, a indiqué mercredi le bureau du procureur général de l’Oregon, repoussant ainsi d’une semaine supplémentaire la date de finalisation de l’accord. Le bureau du procureur général de l’Oregon, Dan Rayfield, a demandé mercredi à un tribunal du comté de Multnomah d’ordonner à la société de remettre les documents et de reporter la transaction de 60 jours afin que l’État puisse les examiner.

Paramount avait précédemment indiqué à l’Oregon qu’elle ne conclurait pas l’opération avant le 16 juillet, a précisé le bureau de M. Rayfield. Lors d’une audience préliminaire consacrée à la demande de l’État mercredi, la société a modifié ce calendrier, a indiqué son bureau. Par ailleurs, Paramount a proposé des mesures correctives pour répondre aux préoccupations de l’UE en matière de concurrence, dans le but d’aider le géant des médias à obtenir l’approbation de la Commission européenne pour cette opération, notamment en se séparant de sa coentreprise de distribution cinématographique avec Universal Pictures , ont indiqué des sources à Reuters la semaine dernière. La Commission a ensuite prolongé le délai pour rendre sa décision, le repoussant du 7 juillet au 22 juillet afin de disposer du temps nécessaire pour évaluer ces mesures correctives.