Paramount lance une contre-offre sur Warner Bros face à Netflix

Paramount Skydance PSKY.O a annoncé lundi une offre de 108,4 milliards de dollars (93 milliards d'euros) pour acquérir Warner Bros Discovery WBD.O , mettant à mal le projet de Netflix NFLX.O de racheter certaines divisions du géant américain des médias pour 72 milliards de dollars.

