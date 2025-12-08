 Aller au contenu principal
Paramount lance une contre-offre sur Warner Bros face à Netflix
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 15:17

Paramount Skydance PSKY.O a annoncé lundi une offre de 108,4 milliards de dollars (93 milliards d'euros) pour acquérir Warner Bros Discovery WBD.O , mettant à mal le projet de Netflix NFLX.O de racheter certaines divisions du géant américain des médias pour 72 milliards de dollars.

(rédigé par Harshita Mary Varghese et Aditya Soni à Bangalore, version française Blandine Hénault)

