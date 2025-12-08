Le Parti radical de gauche demande d'ajouter le principe de laïcité dans la devise de la France

"Liberté, égalité, fraternité", écrit devant un centre administratif près de Lille, le 17 septembre 2019 ( AFP / DENIS CHARLET )

Le Parti radical de gauche demande "d'enrichir" la devise de la République en y intégrant le principe de laïcité, la transformant ainsi en "Liberté-Égalité-Fraternité-Laïcité", à l'occasion des 120 ans de la loi de séparation des Églises et de l'État.

"Notre devise nationale, formellement retenue en 1848, portait déjà en elle la promesse de laïcité", écrit, dans une lettre adressée à Emmanuel Macron, Guillaume Lacroix, président du Parti radical de gauche (PRG), l'un des héritiers du Parti radical qui a dominé la vie politique pendant une partie du XXe siècle.

"Il est temps que cette promesse devenue réalité soit élevée fièrement au fronton de nos édifices publics comme une victoire contre l'obscurantisme", ajoute-t-il.

Près de huit Français sur dix (78%) estimaient en 2024 que la laïcité était en danger dans le pays, selon un sondage.

Guillaume Lacroix, président du Parti radical de gauche (PRG), à l'Élysée à Paris le 10 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le PRG souligne donc l’importance de réaffirmer ce principe comme un pilier essentiel de l’unité et de la cohésion nationale, alors que "notre pays vit de profondes tensions internes qui font surgir les tentations mortifères du séparatisme et de la désunion, accompagnées de leur cohorte de haines et de violences".

Emmanuel Macron avait inclus la laïcité au fameux triptyque républicain dans un discours, lors d'un meeting en 2022 à Nanterre, en lançant, à deux reprises : "Liberté, Égalité, Fraternité, Laïcité !".

Une proposition de loi constitutionnelle visant à ajouter ce principe à la devise nationale avait également été déposée au Sénat en 2024, mais jamais inscrite à l'ordre du jour.