Décès de Sala: Cardiff City et le FC Nantes devant le tribunal de commerce
information fournie par AFP 08/12/2025 à 16:12

Un portrait géant de l'attaquant argentin Emiliano Sala et des fleurs devant le stade de La Beaujoire à Nantes, le 5 février 2019, quelques jours après son décès ( AFP / Sebastien SALOM-GOMIS )

Les avocats de Cardiff City et du FC Nantes doivent plaider lundi à Nantes, dans l'ouest de la France, sur le contentieux financier qui oppose les deux clubs après la mort du footballeur argentin Emiliano Sala en 2019.

L'attaquant, âgé de 28 ans, avait péri dans un accident d'avion au-dessus de la Manche en janvier 2019 alors qu'il rejoignait Cardiff City, où il avait été transféré depuis le FC Nantes. Il n'avait pas eu le temps de jouer avec son nouveau club.

Le club gallois a saisi le tribunal de commerce de Nantes en 2023 pour réclamer réparation au titre des pertes de revenus et autres préjudices subis par le club en raison du décès du joueur.

"Cette audience marque une nouvelle étape vers la révélation de la vérité sur cette affaire et pour le renforcement de la responsabilité dans le monde du football. Cette affaire ne vise pas à nuire au football: elle vise à protéger son intégrité", a déclaré dans un communiqué à l'AFP le Cardiff City Football Club (CCFC).

Cardiff City défend que le FC Nantes était, via son agent Willie McKay, le commanditaire du vol privé à bord duquel le footballeur avait pris place et que, si le transfert était effectif au moment de l'accident selon le Tribunal arbitral du sport (TAS), c'est l'organisation de ce vol qui est en cause.

De son côté, le FC Nantes conteste "l'existence d'une faute, un lien de causalité entre les hypothétiques fautes et le préjudice, et ensuite le préjudice", a affirmé à l'AFP l'entourage de Waldemar Kita, président du FCN.

Dans une autre procédure liée au contentieux entre les deux clubs, le Tribunal arbitral du sport a estimé en 2022 que le transfert du joueur était bien finalisé au moment de sa mort.

En 2023, le tribunal du football de la Fédération internationale (Fifa) avait ordonné à Cardiff de régler au FC Nantes le solde du transfert du joueur argentin, soit à l'époque un peu plus de 11 millions d'euros sur un total de 17 millions.

