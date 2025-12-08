 Aller au contenu principal
CAC 40
8 099,16
-0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street ouvre sans direction claire, les yeux rivés sur la Fed
information fournie par AFP 08/12/2025 à 16:14

Vue extérieure de la Bourse de New York, le 5 décembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évolue en ordre dispersé lundi, à la veille de la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), les investisseurs cherchant à affiner leurs attentes quant à la trajectoire de la politique monétaire en 2026.

Vers 14H50 GMT, l'indice Dow Jones reculait de 0,18%, l'indice élargi S&P 500 était proche de l'équilibre (-0,06%) et l'indice Nasdaq grappillait 0,15%.

"Cette semaine, évidemment, le marché observera si la Fed décide de réduire les taux d'intérêt" à l'issue de sa réunion qui doit se tenir mardi et mercredi, commente auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

Les investisseurs anticipent toujours massivement une nouvelle baisse d'un quart de point, ce qui constituerait la troisième détente consécutive et ramènerait les taux dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%.

Mais les marchés vont aussi se concentrer sur les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, et sur les projections économiques pour l'année prochaine.

"Les investisseurs souhaitent que M. Powell laisse entendre que l'institution reste au moins ouverte à une nouvelle baisse en janvier", souligne Sam Stovall.

Un assouplissement monétaire est de nature à aider la croissance, et donc à augmenter les perspectives de bénéfices des entreprises.

"Les actions à faible capitalisation ont d'ailleurs atteint de nouveaux sommets la semaine dernière", en partie grâce aux perspectives de détente monétaire, note M. Stovall.

"Les petites entreprises seraient plus durement touchées par un ralentissement économique que les grandes capitalisations", d'où leur optimisme face à un assouplissement monétaire probable, ajoute l'analyste.

Côté indicateurs, la place new-yorkaise gardera un oeil sur la publication du rapport JOLTS mardi concernant les offres d'emploi en octobre, des données retardées à cause de la longue paralysie budgétaire ("shutdown") qui a touché les Etats-Unis du 1er octobre au 12 novembre.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se tendait vers 14H55 GMT, à 4,17%, contre 4,13% à la clôture vendredi.

A la cote, la société Confluent était propulsée (+28,72% à 29,78 dollars) après l'annonce lundi de son rachat par le groupe informatique IBM (+2,17% à 314,63 dollars) pour 11 milliards de dollars.

Avec cette transaction, qui devrait être finalisée d'ici mi-2026, IBM indique vouloir accélérer le déploiement d'intelligences artificielles (IA) agentiques auprès des entreprises.

Marvell Technology chutait franchement (-7,77% à 91,22 dollars) suite à des informations de presse selon lesquelles le géant Microsoft pourrait abandonner les puces électroniques Marvell au profit de celles de Broadcom (+3,12% à 402,43 dollars).

Le site d'achats de voitures en ligne Carvana prenait de la vitesse (+7,81% à 431,01 dollars) après l'annonce vendredi de son intégration au sein de l'indice S&P 500 le 22 décembre.

En parallèle, plusieurs résultats d'entreprises sont attendus cette semaine, dont ceux du spécialiste des centres de données Oracle (+1,86% lundi) et de l'éditeur de logiciels Adobe (-0,22%) mercredi.

Les performances trimestrielles de Broadcom et de la chaîne de supermarchés de demi-gros Costco (-0,48%) doivent être publiées jeudi.

Nasdaq

Valeurs associées

ADOBE
341,4100 USD NASDAQ -1,40%
COSTCO WHSL
888,4900 USD NASDAQ -0,69%
IBM
310,590 USD NYSE +0,90%
MICROSOFT
490,7000 USD NASDAQ +1,56%
ORACLE
218,535 USD NYSE +0,43%
S&P GLOBAL
493,960 USD NYSE -0,90%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

