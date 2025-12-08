 Aller au contenu principal
Un "probable foetus" retrouvé mort dans un centre de tri des déchets
information fournie par AFP 08/12/2025 à 16:13

Le procureur de Brest Stéphane Kellenberger à Lorient le 15 octobre 2020 ( AFP / DAMIEN MEYER )

Le procureur de Brest Stéphane Kellenberger à Lorient le 15 octobre 2020 ( AFP / DAMIEN MEYER )

Un "probable fœtus humain" a été découvert lundi dans un centre de tri des déchets à Plouédern (Finistère), a annoncé le procureur de Brest, qui a précisé que des examens permettront de déterminer s'il s'agit d'un foetus ou d'un nourrisson né viable.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Brest pour rechercher les "causes de la mort" et pour permettre grâce à un examen médico-légal "de vérifier s’il s’agissait d’un foetus toujours en formation ou d’un nourrisson éventuellement né vivant et viable", a précisé Stéphane Kellenberger.

Ce centre de traitement des déchets reçoit des ordures venant du Morbihan, du Finistère et des Côtes-d'Armor, a ajouté le procureur de la République.

Plus tôt dans la journée, le président de la société gestionnaire de déchets Sotraval, Fabrice Jacob avait fait savoir que le corps avait été trouvé sur le tapis roulant du centre de tri et que la gendarmerie s'était rendue sur place, confirmant une information du quotidien Le Télégramme.

Le site a été mis à l'arrêt "pour la journée" et une cellule psychologique a été mise en place pour les salariés, selon le président de la société d'économie mixte locale Sotraval et également maire de Guipavas (Finistère).

L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de gendarmerie de Landerneau.

