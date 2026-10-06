Paramount finalise sa fusion géante avec Warner Bros pour créer Skydance, un géant d'Hollywood

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* La société issue de la fusion affiche une dette d'environ 80 milliards de dollars

* David Ellison et Ynon Kreiz, co-directeur général, doivent atteindre un objectif d'économies de 6 milliards de dollars

* La direction de CNN et de CBS News reste inchangée

(Ajout d'informations issues du dossier de dépôt aux paragraphes 9 et 16, de détails sur l'opération au paragraphe 12 et d'estimations d'analystes au paragraphe 16)

par Anzar Mehraj et Harshita Mary Varghese

Paramount Skydance PSKY.O a finalisé mardi son rachat spectaculaire de Warner Bros Discovery WBD.O pour 110 milliards de dollars, créant ainsi un géant hollywoodien baptisé Skydance et confiant au directeur général David Ellison les rênes de l’une des plus grandes entreprises de divertissement au monde.

Cette opération réunit les studios à l’origine de “Mission: Impossible”, “Harry Potter” et DC Studios, ainsi que de grands réseaux de télévision et de streaming tels que CBS, CNN, Paramount+ et HBO Max, formant ainsi une vaste entreprise de divertissement couvrant le cinéma, la télévision et l’information.

Les actions de la société issue de la fusion ont été transférées mardi du Nasdaq à la Bourse de New York, où elles se négocient désormais sous le symbole “SKYD”.

Les accords conclus avec une coalition d’États américains et un syndicat de scénaristes hollywoodiens ont levé les principaux obstacles juridiques à cette fusion, l’une des plus importantes de l’histoire des médias. Elle intervient alors qu’Hollywood est confronté à la baisse des abonnements à la télévision par câble, au coût élevé de la concurrence pour attirer les audiences du streaming et à la pression persistante des syndicats concernant l’emploi et les droits des créatifs.

Ellison a déclaré la semaine dernière que le nom “Skydance” avait été choisi afin de préserver les identités distinctes des studios Paramount et Warner Bros, plutôt que de les regrouper sous une nouvelle marque.

Les analystes ont toutefois estimé que ce nom renforçait l’emprise d’Ellison, soulignant que certaines des marques les plus emblématiques d’Hollywood lui sont désormais redevables et qu’il dispose d’une plateforme lui permettant d’imposer sa stratégie et sa culture.

En seulement 16 ans, Skydance est passé du statut de studio indépendant à celui de pivot de l’un des plus grands jeux de pouvoir d’Hollywood. Fondé en 2010 par le fils du cofondateur d’Oracle, Larry Ellison, il s’est forgé une réputation en tant que bailleur de fonds et producteur du blockbuster de Paramount “Top Gun: Maverick”.

Après sa fusion avec Paramount l’année dernière, Skydance a jeté son dévolu sur Warner Bros, s’engageant dans une guerre d’enchères acharnée avec Netflix NFLX.O tout en suscitant l’intérêt d’autres prétendants potentiels, dont Comcast CMCSA.O .

Les actionnaires de Warner Bros ont perçu 41,9 millions de dollars supplémentaires au titre de “ticking fee”, calculés en fonction du nombre de jours écoulés entre fin septembre et la conclusion de l’opération, selon un document réglementaire.

UN PARI PLUS AMBITIEUX SUR HOLLYWOOD

Ellison a nommé l’ancien directeur général de Mattel, Ynon Kreiz, au poste de co-directeur général de Skydance afin de diriger les opérations quotidiennes et de mener l’intégration, tandis qu’Ellison supervise la direction créative et la stratégie globale.

Le duo a pour mission de fusionner deux grandes entreprises tout en réalisant les 6 milliards de dollars d’économies prévues, dont une grande partie, selon Paramount, proviendrait de “sources non liées à la main-d’œuvre” — grâce à la fusion des technologies de streaming et des fournisseurs de cloud des deux sociétés. Toutefois, l’ampleur de ces réductions devrait avoir des répercussions sur l’emploi à Hollywood.

Skydance prévoit de regrouper ses services de streaming, notamment HBO Max et Paramount+, en un seul service et s’est engagé à sortir au moins 30 films chacun au cours des deux premières années suivant la finalisation de l’opération, puis 32 par an pour les trois années suivantes.

La société issue de la fusion devrait également afficher une dette d’environ 80 milliards de dollars, ce qui mettra la pression sur Ellison pour qu’il développe l’activité de streaming, préserve les flux de trésorerie provenant des réseaux câblés et améliore les performances des films en salles.

Les analystes de MoffettNathanson prévoient un Ebitda de 16 milliards de dollars pour 2028, qui passerait à 19 milliards en 2030. La société de courtage prévoit également un chiffre d’affaires d’environ 67 milliards de dollars en 2028 pour l’entreprise, qui atteindrait environ 70 milliards en 2030.

Mark Thompson, directeur de CNN, et Bari Weiss, rédactrice en chef de CBS News, continueront dans leurs fonctions de direction respectives.

Selon le document déposé, le salaire de base annuel d’Ellison s’élèvera à 5 millions de dollars, avec une prime annuelle cible de 5 millions de dollars.