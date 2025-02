Paramount: en perte au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 13:45









(CercleFinance.com) - Paramount Global publie une perte ajustée des opérations poursuivies de 0,11 dollar au titre de son dernier trimestre 2024, contre un BPA de 0,04 dollar un an auparavant, ainsi qu'un OIBDA ajusté en recul de 22% à 406 millions de dollars.



La maison-mère entre autres de CBS, Paramont Pictures et nickelodeon, a pourtant vu ses revenus augmenter de 5% à 7,98 milliards, la croissance en direct-to-consumer (+8%) et en studios de cinéma (+67%) ayant compensé un repli de 4% en médias télévisés.



Dans ses activités DTC, le groupe met en avant le dynamisme de sa plateforme de streaming Paramount+, qui a atteint 77,5 millions d'abonnés, et concernant ses studios de cinéma, le bond des revenus traduit le succès dans les salles de 'Sonic 3' et de 'Gladiator II'.





