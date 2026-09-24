Paramount cherche à lever 7,5 milliards de dollars pour financer l'acquisition de Warner Bros

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Paramount Skydance PSKY.O a annoncé jeudi avoir lancé une syndication en vue d’un prêt à terme garanti de premier rang d’un montant de 7,5 milliards de dollars, qui s’inscrit dans le cadre d’un plan de financement plus large destiné à financer son acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O .

Le lancement de ce prêt intervient quelques jours après que Paramount a réglé un litige avec un groupe d’États menés par la Californie et la Writers Guild of America concernant son accord de 110 milliards de dollars portant sur Warner Bros Discovery, levant ainsi les derniers obstacles nationaux à une acquisition qui pourrait redessiner le paysage hollywoodien.

Voici plus de détails:

* Paramount cherche à lever une ligne de crédit de type « Term B » supplémentaire de 7,5 milliards de dollars, sous réserve des conditions du marché et d’autres conditions.

* La société a également l’intention de lever environ 44,4 milliards de dollars de dette garantie supplémentaire, en plus du prêt à terme proposé et des financements précédemment annoncés.

* Paramount a indiqué qu’elle utiliserait le produit de cette opération, ainsi que sa trésorerie et les financements par capitaux propres antérieurs, pour financer l’acquisition de Warner Bros Discovery et rembourser une partie de sa dette existante.

* La société issue de la fusion devrait afficher une dette d’environ 80 milliards de dollars à l’issue de la transaction.

* Paramount s’est engagée à accroître la production cinématographique aux États-Unis et à mettre en place un conseil de surveillance chargé de garantir l’indépendance éditoriale de CBS et de CNN, évitant ainsi une vente forcée d’actifs, notamment CNN et ses franchises cinématographiques.