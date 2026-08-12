Paramount affirme que la vente de CNN est « à l'étude » pour régler le litige en Californie concernant l'accord avec Warner Bros

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PSKY.O , de Paramount Skydance, garde « toutes les options sur la table », y compris une éventuelle cession de CNN, afin de résoudre le litige antitrust engagé par la Californie contre son acquisition de Warner Bros Discovery pour 110 milliards de dollars WBD.O , a déclaré le directeur juridique de la société.

S'exprimant mardi lors de la conférence « California Agenda » organisée par Politico, Makan Delrahim est également devenu le premier dirigeant de Paramount à reconnaître publiquement que la société basée à Los Angeles pourrait quitter la Californie, après que des articles parus récemment dans la presse ont cité des sources anonymes évoquant un éventuel déménagement.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Interrogé sur la possibilité que Paramount quitte l’État, M. Delrahim a répondu qu’il existait « un moment où l’on a un devoir fiduciaire envers ses actionnaires, et ce sont ces facteurs-là qu’il faut prendre en compte ».

* Faisant référence au prochain gouverneur probable de la Californie, l’ ancien secrétaire américain à la Santé Xavier Becerra, il a déclaré: « Si j’étais gouverneur, je ne voudrais pas que Hollywood quitte l’État. Je ne voudrais pas perdre une grande entreprise comme Paramount au profit d’un autre État. »

* Cet échange a eu lieu quelques jours après que le Royaume-Uni a donné son feu vert à l’acquisition , en obtenant de CNN International et CBS News des garanties sur cinq ans concernant la programmation et l’indépendance éditoriale des informations de Channel 5.

* Cette autorisation britannique fait désormais du recours judiciaire mené par la Californie le dernier obstacle réglementaire majeur à la conclusion de l’accord, après les autorisations accordées par les régulateurs fédéraux américains, la Chine et d’autres juridictions.

* Le procureur général de Californie, Rob Bonta, et onze autres procureurs généraux d’État cherchent à bloquer la fusion , arguant qu’elle créerait un « géant des médias » capable d’augmenter les prix et de réduire la concurrence sur les marchés du cinéma et de la télévision.

* Les États ont rejeté l’engagement pris par Paramount de sortir 30 films par an, le jugeant inapplicable, et ont déclaré que la société serait toujours en mesure d’augmenter les prix et de réduire la qualité après la fusion, même si elle tenait cette promesse.