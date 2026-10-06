Paramount a finalisé le rachat de Warner Bros pour créer Skydance

par Anzar Mehraj et Harshita Mary Varghese

Paramount Skydance PSKY.O a finalisé mardi son rachat de Warner Bros Discovery WBD.O pour 110 milliards de dollars (97,80 milliards d'euros), donnant ainsi naissance à Skydance et confiant à son directeur général David Ellison, les rênes de l'une des plus grandes entreprises mondiales du divertissement.

Cette opération réunit les studios à l'origine de "Mission : Impossible", "Harry Potter" et DC Studios, ainsi que de grands réseaux de télévision et de streaming tels que CBS, CNN, Paramount +, et HBO Max, formant ainsi une vaste entreprise de divertissement couvrant le cinéma, la télévision et l’information.

L'action de la société issue de la fusion a été transférée mardi du Nasdaq à la Bourse de New York, où elle se négocie désormais sous le symbole "SKYD".

Après son rapprochement avec Paramount l'année dernière, Skydance a jeté son dévolu sur Warner Bros, s'engageant dans une guerre d'enchères acharnée avec Netflix NFLX.O tout en suscitant l'intérêt d'autres prétendants potentiels, dont Comcast CMCSA.O .

Les actionnaires de Warner Bros ont perçu 41,9 millions de dollars supplémentaires au titre de "ticking fee", calculés en fonction du nombre de jours écoulés entre la fin du mois de septembre et la conclusion de l’opération, selon un document réglementaire.

David Ellison a nommé l'ancien DG de Mattel, Ynon Kreiz, au poste de co-directeur général de Skydance afin de diriger les opérations quotidiennes et de mener l'intégration, tandis qu'il s'est réservé la supervision de la direction créative et de la stratégie globale.

Le duo a pour mission de réaliser les six milliards de dollars d'économies prévues, dont une grande partie, selon Paramount, proviendrait de "sources non liées à la main-d'oeuvre" - grâce à la combinaison des technologies de streaming et des fournisseurs de cloud des deux sociétés.

Toutefois, l'ampleur de ces réductions devrait avoir des répercussions sur l'emploi à Hollywood.

Les analystes de MoffettNathanson prévoient un résultat brut d'exploitation (Ebitda) de 16 milliards de dollars pour 2028 puis de 19 milliards pour 2030.

Le courtier table également sur un chiffre d'affaires d'environ 67 milliards de dollars en 2028 pour l'entreprise, qui devrait ensuite atteindre environ 70 milliards en 2030.

(Rédigé par Anzar Mehraj et Harshita Mary Varghese à Bangalore; Version française Rihab Latrache; édité par Benoit Van Overstraeten)