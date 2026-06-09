Parabilis Medicines vise une valorisation de 2,3 milliards de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse aux États-Unis dont le montant a été revu à la hausse

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Le développeur de médicaments Parabilis Medicines vise une valorisation pouvant atteindre près de 2,3 milliards de dollars dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis, dont le montant a été revu à la hausse, alors que les introductions en bourse dans le secteur des biotechnologies continuent de susciter un vif intérêt.

La société basée à Cambridge, dans le Massachusetts, commercialise désormais 33,3 millions d'actions à un prix compris entre 17 et 19 dollars, a-t-elle annoncé mardi. Elle avait initialement prévu de vendre 25 millions d'actions .

Le marché des introductions en bourse dans le secteur des biotechnologies a fortement rebondi après une année 2025 mouvementée , une série de cotations bien accueillies, telles que celles de Kailera et de Veradermics , ayant encouragé davantage de développeurs de médicaments à tester le terrain.

Parabilis développe les Helicons, une nouvelle classe de peptides en forme d'hélices alpha permettant aux médicaments de pénétrer plus facilement dans les cellules et de se lier aux protéines. Les peptides sont les éléments constitutifs des protéines.

Le principal candidat de Parabilis utilisant les Helicons, le zolucatetide, fait actuellement l'objet d'essais cliniques pour plusieurs tumeurs solides, avec plus de 150 patients traités à ce jour.

Anciennement connue sous le nom de Fog Pharmaceuticals, Parabilis a été fondée en 2015 par WeiQing Zhou et Greg Verdine, professeur de longue date à Harvard.

La société a levé plus de 800 millions de dollars de financement depuis sa création, auprès d'investisseurs tels que ARCH Venture Partners, Fidelity Investments, GV et RA Capital.

Par ailleurs, le laboratoire pharmaceutique Regeneron Pharmaceuticals REGN.O s'apprête à acquérir pour environ 75 millions de dollars d'actions de Parabilis dans le cadre d'un placement privé parallèle.

Le mois dernier, les deux sociétés avaient annoncé un partenariat dans le cadre duquel Parabilis pourrait recevoir jusqu'à 2,2 milliards de dollars de paiements d'étapes pour développer de nouveaux traitements contre des maladies difficiles à soigner.

Leerink Partners, BofA Securities, Evercore ISI, Guggenheim Securities et LifeSci Capital sont les chefs de file de l'opération.

Parabilis devrait faire son entrée au Nasdaq sous le symbole "PBLS" mercredi.