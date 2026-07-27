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Avec Rogers et en attendant Lacroix, le Chelsea de Xabi Alonso en quête d'équilibre
information fournie par So Foot 27/07/2026 à 12:26
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Avec Rogers et en attendant Lacroix, le Chelsea de Xabi Alonso en quête d'équilibre

Avec Rogers et en attendant Lacroix, le Chelsea de Xabi Alonso en quête d'équilibre

Rogers reçu 5/5. Actuellement en Australie pour la pré-saison, Chelsea a été encore une fois actif sur le marché des transferts, enrôlant Morgan Rogers pour 137 millions d’euros (5ᵉ plus gros chèque de l’histoire). Une signature que Xabi Alonso, nouvel entraîneur des Blues , a appréciée : « Évidemment, c’est une super recrue. Je pense qu’à ce poste, on avait besoin d’un joueur important et je suis sûr qu’il n’y avait pas beaucoup de meilleures options que Morgan. »

Chelsea encore à l’affût d’opportunités

Interrogé en conférence de presse, filmée par Sky Sports , à propos des deux hommes forts du mercato de son équipe, Morgan Rogers et Maxence Lacroix (arrivée pas encore officialisée), le coach espagnol a souligné l’expérience à haut niveau des deux joueurs (24 et 26 ans, 155 matchs de Premier League à eux deux), dans une formation qui en manque cruellement : « On veut construire une équipe compétitive. On a des joueurs de grande qualité, au grand talent. On doit savoir ce que nécessite de rivaliser en Premier League et on veut une équipe avec le bon équilibre entre la qualité et la mentalité. Ça doit servir à atteindre un niveau de maturité qui arrive à un moment pour chaque joueur avec la faim, l’envie, l’engagement. »

NB pour SOFOOT.com

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