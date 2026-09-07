Papua LNG : TotalEnergies ramène sa participation à 20% pour la phase finale du projet

TotalEnergies annonce la conclusion de plusieurs avancées contractuelles et commerciales majeures pour le projet Papua LNG, marquant des étapes clés vers la décision finale d'investissement.

En coopération étroite avec les autorités de Papouasie-Nouvelle-Guinée et les partenaires du projet Papua LNG, les étapes suivantes ont ainsi été concrétisées :

- finalisation des appels d'offres EPC, les recommandations d'attribution des divers contrats étant désormais prêtes à être approuvées par les partenaires de Papua LNG. Depuis 2024, près de 4 milliards de dollars d'économies ont été réalisées grâce à l'optimisation du design du projet (par exemple avec le développement d'un schéma alternatif pour le condensat amont en synergie avec PNG LNG) et à la relance des appels d'offres EPC auprès d'un panel élargi de contracteurs EPC asiatiques, permettant de ramener le coût d'investissement du projet à environ 14 MdsUSD.

- décision prise de maximiser les synergies au bénéfice du projet en transférant le rôle d'opérateur à ExxonMobil, déjà opérateur de PNG LNG. TotalEnergies et ExxonMobil assureront une transition efficace, en maintenant la continuité des activités du projet ainsi que le respect des engagements pris envers les autorités et les parties prenantes. Afin de permettre à ExxonMobil d'augmenter sa participation en tant qu'opérateur, TotalEnergies cédera un intérêt de 9,1% dans le projet (après exercice du droit d'entrée de Kumul Petroleum) à ses partenaires de Papua LNG, au prorata de leur participation existante et conservera une participation de 20% dans Papua LNG tout en maintenant sa quote-part des volumes de GNL du projet.

- finalisation de l'accord gazier avec le Gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour prendre en compte le budget actualisé et les optimisations réalisées. L'accord signé en 2019 a ainsi été amendé afin de renforcer la robustesse économique du projet, notamment en bas de cycle, tout en préservant les intérêts fiscaux de long terme de l'Etat.

- création d'une joint-venture de commercialisation du GNL entre TotalEnergies et les entités publiques de Papouasie-Nouvelle-Guinée participant au projet, représentées par Kumul Petroleum Holdings Limited. Cette joint-venture commercialisera 2,4 Mt/an de GNL sur une production totale de Papua LNG de 5,6 Mt/an, soutenant ainsi le financement du projet.

- signature d'un accord (Heads of Agreement, HoA) d'achat de GNL entre TotalEnergies comme acheteur et les parties de la joint-venture de commercialisation du GNL en tant que vendeurs, permettant à TotalEnergies d'accéder à un volume de 1,5 Mt/an de GNL pour alimenter son portefeuille mondial.

A l'issue de la cession par TotalEnergies d'une partie de sa participation et de l'exercice par l'Etat de Papouasie-Nouvelle-Guinée de son droit d'entrée, TotalEnergies détiendra une participation de 20% dans Papua LNG, aux côtés d'ExxonMobil (34,1%, opérateur), de Santos (21%), d'ENEOS Xplora (2,4%), ainsi que de Kumul Petroleum Holdings Limited et de MRDC (22,5%).

Papua LNG est un projet de production et de liquéfaction de gaz naturel situé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, visant à valoriser les ressources gazières des champs Elk et Antelope, situés dans la province du Golfe.

Le projet est conçu pour produire 5,6 Mt/an de gaz naturel liquéfié (GNL), principalement destinées aux marchés asiatiques. Son développement comprend des installations de traitement du gaz, un gazoduc reliant les champs au site de liquéfaction ainsi que des infrastructures GNL situées à proximité de Port Moresby.

Le projet approche désormais de sa décision finale d'investissement (FID). Papua LNG est appelé à contribuer au développement économique de la Papouasie-Nouvelle-Guinée par la création d'emplois et d'opportunités pour les entreprises locales, le développement des compétences et des savoir-faire nationaux ainsi que le soutien à la croissance de l'industrie gazière du pays, dans le respect des standards internationaux applicables en matière environnementale et sociale.