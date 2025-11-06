Papa John's se concentre sur l'exécution de sa stratégie, mais reste ouvert à d'autres solutions, déclare son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur la conférence téléphonique et sur l'offre d'Apollo)

Ledirecteur général de Papa John's PZZA.O , Todd Penegor, a déclaré jeudi que lachaîne de pizzas américaine se concentrait sur l'exécution de sa stratégie pour créer de la valeur, mais qu'elleenvisagerait d'autres solutions si elles étaient disponibles. M. Penegor, qui s'exprimait lors d'une conférence téléphonique sur les résultats après quePapa John's a manqué ses estimations de résultats pour le troisième trimestre, a promis une série d'améliorations, notamment des réductions de coûts et de nouveaux plats d'accompagnement, puis a abordé ce qu'il a appelé les "rumeurs de fusions et acquisitions" après que Reuters a rapporté cette semaine qu'une offre de privatisation de la société avait été retirée.

Il a reconnu que la baisse des dépenses de consommation pèse sur les restaurants à service rapide, mais que la société "positionne Papa John's pour être plus compétitive en 2026". Il a ajouté que l'entreprise s'efforçait de transformer la marque et d'alimenter une croissance durable et rentable des ventes à l'avenir.

La société a réduit ses perspectives de ventes pour 2025 parce qu'elle s'attend maintenant à ce que les ventes en Amérique du Nord soient en baisse de 2 % à 2,5 % pour l'année, après une prévision antérieure de stagnation ou de hausse de 2 %.

La société de capital-investissement Apollo Global APO.N a retiré son offre de rachat de Papa John's à 64 dollars par action en raison de préoccupations concernant le moral des consommateurs et la capacité de la chaîne de pizzerias à faire face à des perspectives moins favorables, ont déclaré à Reuters des sources familières avec le dossier. L'opération aurait valorisé la société à 2,1 milliards de dollars. Les investisseurs espéraient que M. Penegor répondrait aux spéculations sur un éventuel accord. Il a déclaré que s'il existait une alternative à la stratégie de l'entreprise, la direction et le conseil d'administration "l'étudieraient pleinement". Les actions de Papa John's ont baissé de plus de 5 % avant la mise sur le marché, après avoir chuté de 5 % et de 10 % mercredi et mardi, respectivement. L'action de la société a chuté de près de 20 % au cours des cinq derniers jours et de 28 % au cours des 12 derniers mois.