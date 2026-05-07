Papa John's n'atteint pas ses objectifs trimestriels alors que le coût de la vie grimpe en flèche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Papa John's International PZZA.O a déçu les attentes en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices au premier trimestre jeudi, la chaîne de pizzerias n'ayant pas réussi à attirer les clients, notamment sur le marché américain, alors que les consommateurs sont confrontés à un coût de la vie élevé.

L'action de la société a chuté d'environ 4 % dans les échanges avant l'ouverture du marché.

Plusieurs chaînes de restauration américaines , dont McDonald's MCD.N et Domino's DPZ.O , ont fait état d'une croissance trimestrielle des ventes en baisse, invoquant l'impact sur les dépenses des clients de la flambée des prix de l'essence liée à la guerre en Iran.

* Les ventes comparables en Amérique du Nord, qui incluent les restaurants franchisés et détenus par l'entreprise ouverts depuis au moins un an, ont reculé de 6,4 % pour le troisième trimestre consécutif.

* La société évolue dans un contexte de prudence des consommateurs et de promotions sur le marché de la restauration rapide, a déclaré le directeur général Todd Penegor.

* Le chiffre d'affaires trimestriel a reculé de 7,7 % à 478,6 millions de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 485,7 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* La société a annoncé un bénéfice ajusté de 32 cents par action, contre une estimation des analystes de 35 cents par action.

* Elle a également réitéré ses prévisions annuelles.

* Ces résultats interviennent alors qu'Irth Capital a proposé de payer 47 dollars par action pour racheter Papa John's International en mars, valorisant la chaîne de pizzerias à 1,5 milliard de dollars. Il s'agit d'une deuxième tentative après celle de l'année dernière, où la société avait essayé de racheter la chaîne de pizzerias aux côtés d'Apollo Global Management , selon un rapport de Reuters.