Pandora relève ses objectifs 2026, soutenu par la demande de nouveautés

Pandora PNDORA.CO a relevé mercredi ses objectifs annuels face à une amélioration de la demande sur ses principaux marchés que sont les États-Unis et l'Europe, alors que le joaillier danois lance de nouvelles collections et accélère sa transition vers des produits plaqués platine.

Le fabricant de bracelets personnalisables et de bijoux sertis de diamants synthétiques table désormais sur une croissance organique de son chiffre d’affaires comprise entre 2% et 3%, contre une fourchette de 0% à 3% précédemment annoncée.

"Des designs plus distinctifs et un marketing adapté aux spécificités culturelles stimulent l’engouement pour la marque. Nous avons revu à la hausse nos prévisions pour 2026, en les situant désormais dans la partie haute de la fourchette", a déclaré la présidente-directrice générale Berta de Pablos-Barbier dans un communiqué.

Le groupe table désormais sur une marge opérationnelle annuelle comprise entre 22,5% et 23%, contre une fourchette de 22% à 23% précédemment.

Le chiffre d’affaires comparable du troisième trimestre a progressé de 7% pour atteindre 6,69 milliards de couronnes (895,24 millions d'euros), dépassant ainsi la prévision moyenne de 6,58 milliards issue d’un sondage d’analystes fourni par Pandora. Le résultat d’exploitation est passé de 880 millions à 1,06 milliard de couronnes.

(Rédigé par Alessandro Parodi ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)