Pandora profite d'un avis plus favorable d'UBS

L'action Pandora s'inscrit en nette hausse jeudi matin à la Bourse de Copenhague, soutenue par un relèvement de recommandation d'UBS, qui n'est plus à la vente sur la valeur en perspective d'une amélioration de la situation du bijoutier danois. Peu avant 11h00, le titre gagne 3,6% à 769,6 couronnes après deux heures d'échanges, signant la meilleure performance de l'indice OMXC25 et l'une des plus fortes progressions de l'indice STOXX Europe 600.

UBS, qui relève son opinion de "vendre" à "neutre" avec un objectif de cours à 12 mois rehaussé de 470 à 757 couronnes, explique dans une note que le risque de baisse au niveau des cours lui apparaît désormais limité alors que le groupe de joaillerie progresse dans l'exécution de sa stratégie.

Un redressement incarné par un nouveau CEO

La banque suisse rappelle qu'elle affichait une posture prudente sur le titre depuis son initiation de couverture de juillet 2025, à la fois en raison des craintes d'un ralentissement de la dynamique de résultats et d'un risque de dévalorisation des multiples de valorisation, deux scénarios qui se sont depuis matérialisés avec une chute de 55 % du BPA et un PER largement retombé après avoir atteint 16x un an plus tôt.

Malgré un environnement économique toujours incertain et des dépenses de consommation sous pression, l'établissement financier dit se montrer plus constructif, alors que la marque de bijouterie redresse la barre sous la houlette de son nouveau directeur général, une dynamique qui s'appuie sur un recentrage stratégique autour de trois piliers: pertinence locale, narratif "émotionnel" pour attirer les clients, et une innovation produit, soutenue par le lancement récent d'une gamme de produits plaqués platine.

Redressement des marges, mais objectifs prudents

Ces initiatives, conjuguées à la révision à la baisse des attentes du marché, devraient permettre de compenser les vents contraires liés à la hausse des coûts des matières premières et aux effets de change, tout en soutenant une reprise progressive des marges, souligne UBS.

Face aux perspectives jugées prudentes communiquées par le groupe scandinave pour l'exercice 2026 - avec des ventes à périmètre constant attendues dans un intervalle allant de -3% à l'équilibre, la firme estime que le risque de révision à la baisse des estimations est désormais limité, ce qui la conduit à relever ses estimations de résultats pour les exercices 2026, 2027 et 2028.