Pandora, le plus grand bijoutier du monde, s'apprête à affronter la concurrence féroce du Black Friday

par Helen Reid

Pandora, la plus grande marque de bijoux au monde en termes de volume, s'attend à une concurrence féroce lors du Black Friday, les détaillants se battant pour attirer les consommateurs avec des rabais à un moment où la confiance des consommateurs est faible, a déclaré son directeur commercial vendredi.

Le Black Friday attire généralement les foules, mais l'inflation et le chômage pourraient freiner les dépenses cette année. L'événement est une source de revenus importante pour Pandora PNDORA.CO , qui est également confrontée aux droits de douane américains et à la hausse des prix de l'argent.

"Le marché en général devient plus promotionnel, plus agressif", a déclaré Massimo Basei, directeur commercial de Pandora, à Reuters, ajoutant que la concurrence était plus intense qu'il y a un an. "Nous lisons tous les nouvelles sur l'inflation... et comme nous sommes une marque qui s'adresse aux masses, nous le ressentons bien sûr."

Selon M. Basei, Pandora a enregistré une bonne fréquentation de ses magasins, mais les vendeurs doivent redoubler d'efforts pour convertir les visiteurs en acheteurs. "Ce que nous constatons, c'est que les consommateurs sont certainement plus prudents", a-t-il déclaré.

La marque danoise, dont le chiffre d'affaires s'élève à 9,4 milliards de dollars, fabrique des bracelets et des breloques en argent dans ses propres usines en Thaïlande et les vend dans le monde entier, les États-Unis étant son principal marché. Environ 40 % du chiffre d'affaires annuel de Pandora est réalisé au cours du quatrième trimestre, lorsqu'elle vend sept pièces toutes les secondes pendant la période de pointe des fêtes de fin d'année. L'entreprise a augmenté ses prix aux États-Unis pour atténuer l'impact des droits de douane et du coût de l'argent.

Cette année, ses offres américaines comprennent un bracelet à breloques en argent à 55,99 dollars, contre 80 dollars auparavant, et un collier à pendentif en diamant cultivé en laboratoire à moitié prix, soit 249,99 dollars. Mais tout n'est pas en vente: Pandora ne propose pas sa nouvelle collection Talisman.

"Il ne s'agit pas seulement de savoir si l'on peut se permettre ou non de faire des réductions? Il s'agit de savoir si c'est la bonne chose à faire pour préserver notre marque, pour s'assurer que la croissance est durable à long terme. C'est toujours la question la plus difficile à résoudre", a déclaré M. Basei.