Pandora bondit en Bourse, les bonnes nouvelles l'emportent sur les mauvaises
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 10:20

L'action Pandora évolue en forte hausse jeudi matin, l'annonce par le joailler danois de sa volonté d'avoir davantage recours au platine dans la fabrication de ses bijoux, suite à la récente envolée des prix de l'argent, l'emportant sur l'inquiétude suscitée par les prévisions décevantes communiquées pour l'exercice 2026.

Dans un communiqué publié ce matin, l'entreprise explique qu'elle prévoit de lancer une gamme soigneusement choisie de ses bracelets les plus vendus dans une version plaquée platine d'ici à la fin du mois de mars, une offre qui sera d'abord déployée dans 30 boutiques ainsi que sur son site e-commerce en Europe du Nord.

Cette phase pilote servira de test en vue d'un commercialisation à l'échelle mondiale dans le courant du second semestre, période durant laquelle le bijoutier compte élargir sa famille de bracelets plaqués platine en y associant une sélection de "charms", ces pendentifs décoratifs interchangeables pouvant être accrochés aux bracelets et colliers.

D'après les analystes de RBC, Pandora aurait l'intention de convertir au moins 50% de son offre actuellement proposée en argent en plaqué platine à partir de 2027.

"Cela permettra d'absorber l'envolée des cours de l'argent à compter de cette date", souligne le broker canadien dans une note.

Si le prix du métal gris a de nouveau brutalement décroché dans la nuit, pour actuellement lâcher 6% à 79,3 dollars, l'once s'est envolée de plus de 40% depuis le 1er décembre.

Ces éléments faisaient plus que compenser les perspectives jugées prudentes que le groupe a dévoilées ce matin à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2025.

Pour 2026, Pandora dit viser une croissance organique allant de -1% à 2%, alors que le consensus espérait 3,5%, ainsi qu'une marge opérationnelle (Ebit) comprise entre 21% et 22%, là où les analystes attendaient 21%.

A titre de comparaison, la société a généré l'an dernier une croissance organique de 6%, accompagnée d'une marge opérationnelle de 23,9%.

"En gros, 2026 se présente comme une année de transition, dans un contexte de consommation plutôt faiblard", préviennent ce matin les équipes de Deutsche Bank.

A la Bourse de Copenhague, le titre Pandora grimpait de 5,5% jeudi matin dans la foulée de toutes ces annonces, surperformant un indice sectoriel européen STOXX Europe 600 Consumer stable, même si la valeur accuse encore un repli de 61% sur les 12 mois écoulés.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

