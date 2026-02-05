Pandora bondit en Bourse, les bonnes nouvelles l'emportent sur les mauvaises
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 10:20
Dans un communiqué publié ce matin, l'entreprise explique qu'elle prévoit de lancer une gamme soigneusement choisie de ses bracelets les plus vendus dans une version plaquée platine d'ici à la fin du mois de mars, une offre qui sera d'abord déployée dans 30 boutiques ainsi que sur son site e-commerce en Europe du Nord.
Cette phase pilote servira de test en vue d'un commercialisation à l'échelle mondiale dans le courant du second semestre, période durant laquelle le bijoutier compte élargir sa famille de bracelets plaqués platine en y associant une sélection de "charms", ces pendentifs décoratifs interchangeables pouvant être accrochés aux bracelets et colliers.
D'après les analystes de RBC, Pandora aurait l'intention de convertir au moins 50% de son offre actuellement proposée en argent en plaqué platine à partir de 2027.
"Cela permettra d'absorber l'envolée des cours de l'argent à compter de cette date", souligne le broker canadien dans une note.
Si le prix du métal gris a de nouveau brutalement décroché dans la nuit, pour actuellement lâcher 6% à 79,3 dollars, l'once s'est envolée de plus de 40% depuis le 1er décembre.
Ces éléments faisaient plus que compenser les perspectives jugées prudentes que le groupe a dévoilées ce matin à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2025.
Pour 2026, Pandora dit viser une croissance organique allant de -1% à 2%, alors que le consensus espérait 3,5%, ainsi qu'une marge opérationnelle (Ebit) comprise entre 21% et 22%, là où les analystes attendaient 21%.
A titre de comparaison, la société a généré l'an dernier une croissance organique de 6%, accompagnée d'une marge opérationnelle de 23,9%.
"En gros, 2026 se présente comme une année de transition, dans un contexte de consommation plutôt faiblard", préviennent ce matin les équipes de Deutsche Bank.
A la Bourse de Copenhague, le titre Pandora grimpait de 5,5% jeudi matin dans la foulée de toutes ces annonces, surperformant un indice sectoriel européen STOXX Europe 600 Consumer stable, même si la valeur accuse encore un repli de 61% sur les 12 mois écoulés.
