Pandora avance, Jefferies se montre un peu plus optimiste

(Zonebourse.com) - Pandora enregistre l'une des hausses les plus notables de l'indice OMXC 25 ce vendredi à la Bourse de Copenhague, profitant de commentaires plutôt encourageants des analystes de Jefferies, qui relèvent leur objectif de cours sur le titre.

L'action du joaillier danois gagne 0,7% à 821,6 couronnes aux alentours de 12h00 alors que l'indice de référence est pratiquement inchangé.

Dans une note publiée dans la matinée, Jefferies indique avoir porté sa cible sur la valeur de 800 à 850 couronnes, ce qui fait ressortir un potentiel haussier de 3%.

D'après le broker américain, le choix de Pandora consistant à remplacer progressivement l'argent massif par des bijoux plaqués au platine pourrait se traduire par un redressement plus marqué et plus rapide que prévu de ses marges bénéficiaires.

Place au développement de la marque

Selon ses calculs, ce changement devrait faire passer le coût des matières premières de 43% du coût de fabrication en 2025 à 30% d'ici 2029, avec pour effet d'améliorer la rentabilité de l'entreprise.

Dans ce contexte, les analystes, qui attribuent le récent repli de la valeur à l'envolée du coût des matières premières, s'attendent à ce que la présentation stratégique du 4 novembre soit marquée par un ton optimiste et rassurant.

"Le véritable enjeu est de parvenir à sortir du flou lié aux matières premières ayant caractérisé ces dernières années afin de se refocaliser sur le développement de la marque, même si le contexte économique mondial incertain est encore de nature à freiner certains investisseurs à court terme", souligne Jefferies, qui affiche une recommandation "conserver" sur le titre.

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