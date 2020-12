Palmes des Jeunes Actionnaires 2020 : une nouvelle génération d'actionnaires individuels

Par Daniel Haguet, PhD, professeur de Finance à l'EDHEC Business School

Selon l'AMF, l'actionnaire individuel est majoritairement un homme âgé de 55 ans. Pour les opérateurs financiers et la majorité des entreprises cotées, le rajeunissement et la féminisation de la population des actionnaires individuels est un défi essentiel.

A cet effet, la F2IC et l'EDHEC ont créé il y a 5 ans les Palmes des Jeunes Actionnaires : le seul prix aux entreprises cotées décernée par un jury d'étudiants. L'objectif est de mettre en valeur une nouvelle génération d'actionnaires individuels caractérisée par une plus grande jeunesse et une attirance pour les entreprises cotées dont le discours et la communication seraient plus proches de leurs aspirations.

Cependant, l'actionnaire, qu'il soit jeune ou plus âgé, ne doit pas oublier les critères traditionnels de risque et de rentabilité qui gouvernent le choix d'un titre. En revanche, un jeune actionnaire, surtout s'il n'est pas un habitué des termes boursiers, portera aussi son attention sur des éléments tels que la lisibilité de la communication de l'entreprise, sa pédagogie pour les non-techniciens ou son éthique.

A lire aussi : Charles-Henri d'Auvigny (F2iC) : "Plus de 200.000 nouveaux actionnaires ont investi dans les entreprises françaises depuis mars dernier"

C'est la raison pour laquelle la méthodologie utilisée dans le cadre des Palmes des Jeunes Actionnaires repose sur un processus en deux temps.

Dans un premier temps, se déroule la phase quantitative : un échantillon est sélectionné parmi les entreprises du CAC 40 et du NEXT 20 par un groupe d'étudiants suivant le programme spécialisé en Finance « Financial Economics » de l'EDHEC. L'objectif est de passer au crible les 60 titres sur la base de critères objectifs tels que rentabilité absolue ou relative, volatilité, rendement du dividende. Chaque critère est analysé sur plusieurs périodes afin d'éviter les biais conjoncturels. Au terme de cette phase éliminatoire, un échantillon de douze titres est conservé. L'échantillon sélectionné fera ensuite l'objet d'une analyse plus qualitative.

Dans le cadre de la seconde phase qualitative, les entreprises composant l'échantillon sont étudiées sur la base d'une grille de critères qualitatifs. L'objectif est de déterminer les aspects qui ont le plus de chance d'attirer une population d'actionnaires plus jeunes : lisibilité du site Internet, existence d'applications actionnaires pour smartphone, qualité de la communication auprès des actionnaires (clubs, lettres d'information, rencontres, ...), initiatives pédagogiques...

A l'issue de la phase qualitative, le jury composé d'étudiants se réunit pour la remise des Palmes aux différents lauréats :

Palme de la Performance qui récompense le meilleur parcours boursier à la suite de la phase quantitative Palme de la Pédagogie qui récompense une ou des initiatives remarquables en matière de pédagogie vis-à-vis des actionnaires Palme de la Communication qui récompense la qualité des outils de communication (site Internet, clubs, réunions, ...) Palme d'Or qui se fonde sur une entreprise ayant particulièrement retenu l'attention du jury sur les différents critères Palme « coup de cœur » qui est décernée sur la base d'un sondage sur les réseaux sociaux organisé par les étudiants EDHEC auprès de leurs pairs

Depuis cinq ans, les Palmes des Jeunes Actionnaires représentent une initiative originale en faveur du développement de l'actionnariat individuel en France.

Rendez-vous mercredi 16 décembre à 18h sur le site Boursorama.com, rubrique vidéo, pour la remise des palmes en direct