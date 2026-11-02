Palantir reste stable avant la publication de ses résultats ; la demande liée à l'IA est surveillée de près

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre - ** L'action Palantir Technologies ( PLTR.O ) a légèrement progressé lundi à 184,26 dollars, dans l'attente des résultats du troisième trimestre qui seront publiés après la clôture, les investisseurs se concentrant sur la demande pour ses logiciels d'analyse basés sur l'IA

** Selon LSEG, PLTR devrait afficher un chiffre d'affaires trimestriel de 2,18 milliards de dollars, en hausse de 85 % en glissement annuel, et un BPA ajusté de 0,41 dollar contre 0,21 dollar il y a un an

** En août, PLTR a revu à la hausse , pour la deuxième fois, ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, invoquant un « rythme de croissance effréné et inébranlable » de ses activités aux États-Unis

** Ces résultats interviennent alors que l'Europe s'inquiète récemment de sa dépendance vis-à-vis des technologies américaines; PLTR a ainsi rassuré ses clients de l'OTAN en affirmant qu'il ne pouvait pas désactiver ses systèmes d'IA militaires

** Morgan Stanley, qui attribue à PLTR la note « equal-weight », a indiqué dans une récente note de prévision que des enquêtes approfondies auprès des distributeurs laissent entrevoir un nouveau trimestre d'accélération à portée de main

** « Les rendements d'expérience continuent de renforcer la différenciation de Palantir dans le domaine de l'IA d'entreprise, son ontologie et son AIP jouant un rôle de plus en plus central dans les initiatives plus larges de modernisation des données et de prise de décision opérationnelle », a écrit Sanjit Singh, analyste chez MS

** Jeudi, Brian Essex, analyste chez JP Morgan, a lancé la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et a placé PLTR sous surveillance pour ses catalyseurs positifs, affirmant que la plateforme de la société permet aux entreprises et aux gouvernements de conserver le contrôle de leurs données, de leurs modèles et de leur propriété intellectuelle, ce qui la positionne pour tirer parti de la demande croissante en matière d'IA souveraine

** Le titre affiche une hausse d'environ 3,7 % depuis le début de l'année, à la traîne par rapport à la progression d'environ 10 % de l'indice Nasdaq .IXIC et à celle d'environ 18 % du secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT

** L'action s'échangeait récemment à un PER prévisionnel de 81, inférieur à sa moyenne sur 5 ans de 95; elle se situe à environ 13 % de son plus haut historique intrajournalier de 212,94 $ atteint le 12 octobre 2026

** La recommandation moyenne de 36 analystes est « acheter »; le cours-cible médian est de 224 dollars