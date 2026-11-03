Palantir délaissé malgré des résultats trimestriels vigoureux, la croissance inquiète

Palantir abandonne 4% à 171,3 USD en début de séance à Wall Street, au lendemain de la publication de résultats trimestriels pourtant meilleurs que prévu et d'objectifs annuels relevés. Ces résultats ne suffisent pas à satisfaire Jefferies, qui s'interroge sur la capacité du groupe à maintenir sa forte croissance.

Des résultats trimestriels meilleurs que prévu...

Le spécialiste américain de l'analyse de données a dévoilé lundi soir un BPA ajusté de 0,44 USD au titre du 3e trimestre 2026, contre un consensus d'un peu moins de 0,41 USD, ainsi qu'un résultat opérationnel ajusté de 1 426,8 MUSD, représentant une marge de 62%.

Dépassant pour la première fois de son histoire la barre des 2 MdsUSD, son chiffre d'affaires a pratiquement doublé ( 96% en comparaison annuelle) pour atteindre 2,31 MdsUSD, contre 2,18 MdsUSD attendus, soit une légère accélération après la croissance de 93% enregistrée au trimestre précédent.

Palantir souligne notamment que, pour la première fois, ses revenus commerciaux aux Etats-Unis, en croissance de 148% sur un an, à 984 MUSD, se sont révélés supérieurs à ceux réalisés auprès du gouvernement américain, en hausse de 96%, à 953 MUSD.

Cette dynamique témoigne ainsi de la transformation progressive du modèle économique de Palantir : historiquement très dépendant des contrats gouvernementaux dans la défense et le renseignement, le groupe trouve désormais un important relais de croissance auprès des entreprises privées américaines.

Cette diversification s'appuie notamment sur sa plateforme AIP, qui permet aux entreprises d'intégrer l'IA dans leurs opérations, avec des applications dans la santé, la banque ou encore la logistique, comme l'illustrent ses récentes collaborations avec Customers Bank, Tampa General Hospital et Nvidia.

...et des objectifs annuels relevés...

Face à cet essor, Palantir a une nouvelle fois relevé ses ambitions pour l'ensemble de l'année, tablant désormais sur une croissance de 91% de ses revenus totaux, qui devraient atteindre entre 8 530 et 8 534 MUSD, contre une croissance de 82% précédemment anticipée.

De même, le groupe indique relever ses prévisions de revenus commerciaux aux Etats-Unis à plus de 3 559 MUSD (soit une croissance d'au moins 143%), de résultat opérationnel ajusté dans une fourchette de 5 245 à 5 249 MUSD, ainsi que de flux de trésorerie disponible ajusté (free cash-flow) entre 4,8 et 5 MdsUSD.

...qui ne suffisent pas à satisfaire Jefferies

"Palantir a publié de solides résultats trimestriels, avec une croissance de son chiffre d'affaires qui s'est accélérée à 96% sur un an, portée notamment par une hausse de 119% de ses revenus aux Etats-Unis, tandis que sa marge opérationnelle a atteint 62%", reconnaît Jefferies.

Néanmoins, le courtier pointe également le léger ralentissement de la croissance de ses activités commerciales outre-Atlantique, revenue à 148% sur un an, contre 149% au 2e trimestre. "Une base de comparaison plus exigeante de 15 points au 4e trimestre laisse entrevoir un nouveau ralentissement de la croissance", souligne-t-il d'ailleurs.

Avec une valorisation représentant 33 fois les revenus attendus et 55 fois le FCF prévu pour 2027, Jefferies estime que "le débat porte désormais davantage sur la capacité de Palantir à maintenir l'accélération de sa croissance face à des bases de comparaison plus exigeantes que sur la vigueur de la demande ou la qualité de son exécution opérationnelle".

"Nous continuons de privilégier d'autres bénéficiaires de l'essor de l'intelligence artificielle (IA), comme Microsoft, Snowflake et Oracle, qui présentent selon nous un meilleur couple rendement/risque", conclut le courtier, qui affiche une recommandation "sous-performance" et un objectif de cours de 80 USD.