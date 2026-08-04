 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Palantir bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à une forte demande de logiciels basés sur l'IA
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 10:12
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** L'action de Palantir Technologies PLTR.O a progressé de 16,4 % à 146,2 dollars lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que la société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel , invoquant une forte demande pour son logiciel d'analyse de données basé sur l'IA

** La société a revu à la hausse son chiffre d’affaires annuel, le situant désormais entre 8,15 et 8,16 milliards de dollars, contre une prévision antérieure comprise entre 7,65 et 7,66 milliards de dollars

** "Palantir dispose de plusieurs avantages concurrentiels par rapport à toutes les autres sociétés de logiciels, ce qui devient de plus en plus évident à l’ère de l’IA, ce qui permet à l’entreprise de fournir des prévisions nettement supérieures aux attentes", indique D.A. Davidson dans une note

** Palantir prévoit un chiffre d’affaires au troisième trimestre compris entre 2,160 et 2,164 milliards de dollars, soit un niveau supérieur au consensus de 2 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Sur 33 courtiers, 22 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou supérieure, 9 "conserver" et 2 "vendre" ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 190 dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, PLTR affichait une baisse de près de 30% depuis le début de l'année, sous-performant l'indice Nasdaq

.IXIC , en hausse de 11,5% sur la même période

Valeurs associées

NASDAQ Composite
25 913,90 Pts Index Ex +2,13%
PALANTIR TECHNOLOGIES
125,6500 USD NASDAQ +2,10%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/08/2026 à 10:12:47.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un navire au large de Charjah (Emirats arabes unis), le 3 août 2026 ( AFP / - )
    Un navire touché à Ormuz, qui pourrait rouvrir dans la journée selon Trump
    information fournie par AFP 04.08.2026 10:41 

    La situation reste tendue dans le détroit d'Ormuz où un navire a de nouveau été touché dans la nuit, malgré l'optimisme affiché de Donald Trump qui assure que les négociations avec l'Iran avancent et que cette stratégique voie maritime pourrait rouvrir dès la journée ... Lire la suite

  • EQUASENS : La tendance baissière peut reprendre
    EQUASENS : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 04.08.2026 10:33 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    La hausse se poursuit pour Exosens en tête du SBF 120
    information fournie par Zonebourse 04.08.2026 10:30 

    Exosens se distingue à la Bourse de Paris et signe la meilleure performance du SBF 120 avec un gain de 6,07%, à 62,90 euros, et pourrait enchaîner une troisième hausse consécutive. Le titre du groupe spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation ... Lire la suite

  • La Bourse de Paris a ouvert en hausse vendredi, les yeux tournés vers le Moyen-Orient et les premiers doutes concernant l'accord de paix Etats-Unis/Iran ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Nouveau record pour la Bourse de Paris, les prix du pétrole offrent un répit
    information fournie par AFP 04.08.2026 10:23 

    La Bourse de Paris poursuit son ascension et enregistre un nouveau sommet historique en séance mardi, profitant des moindres niveaux de prix du pétrole après leur chute de la veille. L'indice CAC 40 prenait 0,37% à 8.645,67 points vers 10H00 heure de Paris, peu ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,048 +20,00%
HAFFNER ENERGY
0,412 -6,58%
Pétrole Brent
85,5 +2,15%
CAC 40
8 611,66 -0,03%
2CRSI
24,92 +1,55%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank