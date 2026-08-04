Palantir bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à une forte demande de logiciels basés sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** L'action de Palantir Technologies PLTR.O a progressé de 16,4 % à 146,2 dollars lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que la société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel , invoquant une forte demande pour son logiciel d'analyse de données basé sur l'IA

** La société a revu à la hausse son chiffre d’affaires annuel, le situant désormais entre 8,15 et 8,16 milliards de dollars, contre une prévision antérieure comprise entre 7,65 et 7,66 milliards de dollars

** "Palantir dispose de plusieurs avantages concurrentiels par rapport à toutes les autres sociétés de logiciels, ce qui devient de plus en plus évident à l’ère de l’IA, ce qui permet à l’entreprise de fournir des prévisions nettement supérieures aux attentes", indique D.A. Davidson dans une note

** Palantir prévoit un chiffre d’affaires au troisième trimestre compris entre 2,160 et 2,164 milliards de dollars, soit un niveau supérieur au consensus de 2 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Sur 33 courtiers, 22 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou supérieure, 9 "conserver" et 2 "vendre" ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 190 dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, PLTR affichait une baisse de près de 30% depuis le début de l'année, sous-performant l'indice Nasdaq

.IXIC , en hausse de 11,5% sur la même période