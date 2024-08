Pakistan : TotalEnergies cède ses parts dans Total Parco

(AOF) - TotalEnergies a signé un accord pour céder sa participation de 50 % dans Total Parco Pakistan Limited (TPPL) à Gunvor, groupe leader dans le négoce de produits pétroliers. Cette transaction s'inscrit dans la stratégie sélective de la branche marketing & services de TotalEnergies, qui se concentre sur des zones géographiques clés offrant des opportunités de croissance et de transition.

TPPL est une joint-venture à parité entre TotalEnergies Marketing Services et Pak-Arab Refinery Limited (Parco), disposant d'un réseau de distribution de plus de 800 stations-service au Pakistan, ainsi que d'activités logistiques et de lubrifiants.

La nouvelle entité poursuivra pendant cinq ans son activité de distribution sous la marque existante "Total Parco" et son activité de lubrifiants sous la marque "Total" pour continuer à servir ses clients au Pakistan.

Cette acquisition reste soumise à l'autorisation des autorités compétentes et aux accords en vigueur.

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.