PagerDuty baisse après avoir réduit ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 11:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Les actions de PagerDuty PD.N chutent de 6,1 % à 14,25 $ avant-bourse après que la société de logiciels a réduit ses perspectives de revenus pour l'exercice 2026.

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 490 millions à 492 millions de dollars pour l'exercice 2026, contre 493 millions à 497 millions de dollars précédemment; elle cite la tarification et la transition vers le marché comme raisons de la réduction des prévisions; elle prévoit un chiffre d'affaires de 122 millions à 124 millions de dollars pour le quatrième trimestre.

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 33 cents contre 25 cents attendus, selon les données compilées par LSEG.

** Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre augmente de 4,7% en glissement annuel pour atteindre 124,5 millions de dollars.

** Six des 9 analystes attribuent à l'action une note d'« achat » ou supérieure, trois la classent « conserver »; l'objectif de cours médian est de 18 $ – données compilées par LSEG.

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 16,87% depuis le début de l'année.

PAGERDUTY
15,200 USD NYSE +2,29%
