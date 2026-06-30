Pacira en hausse après l'annonce de la cession de son activité de dispositifs antidouleur

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30 juin - ** L'action de Pacira BioSciences PCRX.O progresse de 3,8% à 26,05 dollars en pré-ouverture

** Le laboratoire pharmaceutique va céder son activité Iovera au fabricant de dispositifs médicaux Zimmer Biomet

ZBH.N pour un montant pouvant atteindre 140 millions de dollars, dont 70 millions de dollars versés d’avance et jusqu’à 70 millions de dollars sous forme de paiements d’étapes jusqu’en 2031

** Iovera est un dispositif sans médicament qui utilise la cryothérapie pour bloquer temporairement les douleurs nerveuses, notamment celles liées à l’arthrose du genou et à la chirurgie de prothèse du genou

** PCRX précise que ZBH obtiendra l’ensemble des droits de développement, de fabrication et de commercialisation d’Iovera

** Les deux sociétés collaboreront également sur un programme consacré à la spasticité, c’est-à-dire à la raideur musculaire et aux spasmes

** La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2026, sous réserve des conditions habituelles

** À la clôture d’hier, PCRX affichait une baisse de 3,1% depuis le début de l’année