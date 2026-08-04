P&G rachète le fabricant de compléments alimentaires Thorne pour 3,8 milliards de dollars, alors que la tendance au bien-être ne cesse de s'amplifier

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* P&G renforce sa présence sur le marché des compléments alimentaires grâce à une opération en numéraire de 3,8 milliards de dollars

* L Catterton, soutenu par LVMH, a racheté Thorne pour 680 millions de dollars en 2023

* Selon CNBC, Thorne devrait atteindre 650 millions de dollars de chiffre d'affaires cette année

* L'action P&G a progressé d'environ 1 % mardi

(Ajout de la valeur de la transaction au paragraphe 1 et dans le titre, commentaire de L Catterton au paragraphe 13, puces) par Alexander Marrow et Juveria Tabassum

Procter & Gamble PG.N va acquérir le fabricant de compléments alimentaires Thorne pour 3,8 milliards de dollars en numéraire auprès dela société de capital-investissement L Catterton LVMH.PA , soutenue par LVMH, ont annoncé mardi les deux entreprises, alors qu’ , le géant des biens de consommation, renforce son engagement dans le secteur de la santé et du bien-être afin de tirer parti de la demande croissante en produits de soins personnels.

Cette acquisition marque une avancée majeure du fabricant de lessive Tide, P&G, sur le marché de la santé et du bien-être, alignant ainsi le géant des biens de consommation sur une tendance croissante en faveur de modes de vie plus sains, alimentée par l’intérêt grandissant pour les soins préventifs et la popularité des médicaments amaigrissants.

Les plus grandes multinationales du secteur des biens de consommation se disputent des parts de marché dans le secteur très concurrentiel des vitamines, minéraux et compléments alimentaires (VMS).

L’action P&G a progressé d’environ 1 % dans l’après-midi à la suite de cette annonce.

Unilever ULVR.L , concurrent de P&G, a annoncé en avril un accord visant à racheter la marque américaine de compléments alimentaires Gruns pour un montant non divulgué, tandis que Nestlé NESN.S procède à une révision stratégique de ses marques VMS à faible croissance et à faible marge.

P&G, dont le portefeuille de marques de compléments alimentaires comprend actuellement New Chapter, Metamucil et Align Probiotic, a prévu la semaine dernière une croissance annuelle des ventes plus lente , alors même que sa division beauté et bien-être affichait de solides résultats, soutenue par la propension des consommateurs à dépenser pour des produits de soins personnels non essentiels.

Le secteur de la santé et du bien-être connaît une expansion bien plus rapide que celui des produits ménagers de base de P&G, a déclaré Jay Woods, stratège en chef des marchés chez Freedom Capital Markets.

Les compléments alimentaires haut de gamme pourraient offrir à P&G un moyen d’atteindre une clientèle plus jeune, a-t-il ajouté.

Le directeur général Shailesh Jejurikar a annoncé pour la première fois cette opération lors d’une interview accordée à CNBC plus tôt mardi.

L Catterton avait privatisé Thorne dans le cadre d’une opération de 680 millions de dollars en 2023. Thorne avait fait l’objet d’une offre d’ de la part de la société de santé grand public Haleon HLN.L , ont indiqué des sources à Reuters en juin, mais M. Jejurikar a refusé de préciser si P&G avait remporté une guerre d’ acharnée.

Cette opération représenterait un solide retour sur investissement de plus de 3 milliards de dollars pour L Catterton.

Rajan Shah, associé chez L Catterton, a déclaré que la société était convaincue que P&G était la mieux placée pour tirer parti de l’accélération de la croissance qu’elle avait supervisée.

Fondée en 1984, Thorne est entrée en bourse en 2021 et prévoyait un chiffre d’affaires annuel de 290 millions de dollars en 2023 avant que l’opération menée par L Catterton ne la ramène au statut de société privée. CNBC a rapporté en avril que Thorne était en passe d’atteindre 650 millions de dollars de chiffre d’affaires cette année.