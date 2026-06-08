Oxurion lance une stratégie de croissance axée sur le logiciel avec Exagis

Points clés de la nouvelle stratégie



• Sous l’impulsion d’Oxurion, Exagis est passée d'une solution eCRF interne à un système de

gestion des données cliniques (CDMS) élargi, destiné à des clients externes

• Exagis a déjà soutenu plus de 25 projets cliniques, impliquant plus de 16 000 patients, 600 centres cliniques et 18 promoteurs

• La plateforme est désormais commercialisée, identifiée et facturée distinctement dans le cadre des contrats clients, générant ainsi des revenus logiciels

• Exagis étend désormais son périmètre pour devenir un écosystème logiciel couvrant plusieurs étapes du développement clinique.

• Chaque nouvelle étude, client et acquisition apporte une expertise opérationnelle, des flux de travail (workflows) et des métadonnées propriétaires qui renforcent continuellement la plateforme

• Exagis est conçue pour devenir l'infrastructure technologique centrale d'Oxurion



Louvain, BELGIQUE – 8 juin 2026 – 20h30, Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR), annonce le lancement d'une stratégie de croissance axée sur le logiciel, centrée sur Exagis, sa plateforme propriétaire de recherche clinique développée au sein de sa filiale Axiodis CRO.



Déjà déployée auprès de plus de 16 000 patients, 600 centres cliniques et 18 promoteurs, Exagis a évolué progressivement d'un outil opérationnel interne vers une plateforme logicielle commerciale destinée au marché élargi du développement clinique.



Retrouvez l'intégralité du communiqué sur www.oxurion.com