Oxford Industries s'effondre après des perspectives négatives

11 décembre - ** Les actions de la société de vêtements Oxford Industries OXM.N chutent de 23,4 % à 30,97 $, leur niveau le plus bas depuis plus de 5 ans ** La société réduit ses perspectives pour l'exercice 25 , citant des charges de dépréciation de 61 millions de dollars liées à la marque de mode de vie féminine Johnny Was et un impact tarifaire de 25 à 30 millions de dollars

** Elle abaisse sa prévision de BPA ajusté à 2,20-2,40 $ par rapport à la prévision précédente de 2,80-3,20 $; la nouvelle prévision tient compte d'un impact tarifaire de 1,25-1,5 $ par action

** La société prévoit un chiffre d'affaires net de 1,47 à 1,49 milliard de dollars pour l'exercice 25, contre une prévision antérieure de 1,48 à 1,52 milliard de dollars

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en baisse de 60,3 % depuis le début de l'année