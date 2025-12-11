 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Oxford Industries s'effondre après des perspectives négatives
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 17:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Les actions de la société de vêtements Oxford Industries OXM.N chutent de 23,4 % à 30,97 $, leur niveau le plus bas depuis plus de 5 ans ** La société réduit ses perspectives pour l'exercice 25 , citant des charges de dépréciation de 61 millions de dollars liées à la marque de mode de vie féminine Johnny Was et un impact tarifaire de 25 à 30 millions de dollars

** Elle abaisse sa prévision de BPA ajusté à 2,20-2,40 $ par rapport à la prévision précédente de 2,80-3,20 $; la nouvelle prévision tient compte d'un impact tarifaire de 1,25-1,5 $ par action

** La société prévoit un chiffre d'affaires net de 1,47 à 1,49 milliard de dollars pour l'exercice 25, contre une prévision antérieure de 1,48 à 1,52 milliard de dollars

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en baisse de 60,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

OXFORD IND
31,540 USD NYSE -22,12%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank