 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 497,20
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ovintiv s'implante dans le schiste de Montney en rachetant NuVista pour 2,7 milliards de dollars
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 23:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble du document)

Ovintiv OVV.N a déclaré mardi qu'elle achèterait le reste de NuVista Energy NVA.TO dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à 2,7 milliards de dollars, dette comprise, renforçant ainsi la présence du producteur de schiste dans le bassin de Montney au Canada.

L'année dernière, la société nord-américaine avait acquis des actifs pétroliers de la société canadienne Paramount Resources POU.TO dans le schiste de Montney pour 2,38 milliards de dollars en espèces.

"Cette acquisition, combinée aux ajouts de stocks résultant de notre travail d'acquisition complémentaire dans le Permien, permet à nos investisseurs d'accéder à des ressources de premier ordre avec des rendements très attractifs sur l'ensemble du cycle", a déclaré Brendan McCracken, directeur général de l'entreprise.

La société a également indiqué qu'elle prévoyait de lancer un processus de cession de ses actifs d'Anadarko, qui devrait être achevé d'ici la fin de l'année 2026. Le produit de cette cession devrait permettre de réduire la dette.

Ovintiv, qui détient déjà 9,6 % de NuVista, a déclaré qu'elle paierait 18,00 dollars canadiens par action et que le prix total serait composé à 50 % de liquidités et à 50 % d'actions ordinaires d'Ovintiv. L'offre représente une prime de 5,6 % par rapport au cours de clôture de NuVista mardi.

L'opération devrait ajouter 140 000 acres nets et 100 000 barils d'équivalent pétrole par jour, situés directement à côté des activités actuelles d'Ovintiv, au cœur de la principale zone de schiste du Canada.

La société a interrompu son programme de rachat d'actions pendant deux trimestres afin de financer une partie de l'opération, qui devrait être conclue d'ici la fin de l'année 2026.

Les actions d'Ovintiv ont augmenté de 1,2 % pour atteindre 37,75 $ après la cloche.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

Gaz naturel
4,27 USD NYMEX +0,59%
NUVISTA ENERGY
16,920 CAD TSX +1,44%
OVINTIV
37,270 USD NYSE -0,72%
PARAMOUNT RESOURCES LTD
22,860 CAD TSX -0,61%
Pétrole Brent
64,30 USD Ice Europ -0,83%
Pétrole WTI
60,38 USD Ice Europ -1,08%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank