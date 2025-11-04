Ovintiv s'implante dans le schiste de Montney en rachetant NuVista pour 2,7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble du document)

Ovintiv OVV.N a déclaré mardi qu'elle achèterait le reste de NuVista Energy NVA.TO dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à 2,7 milliards de dollars, dette comprise, renforçant ainsi la présence du producteur de schiste dans le bassin de Montney au Canada.

L'année dernière, la société nord-américaine avait acquis des actifs pétroliers de la société canadienne Paramount Resources POU.TO dans le schiste de Montney pour 2,38 milliards de dollars en espèces.

"Cette acquisition, combinée aux ajouts de stocks résultant de notre travail d'acquisition complémentaire dans le Permien, permet à nos investisseurs d'accéder à des ressources de premier ordre avec des rendements très attractifs sur l'ensemble du cycle", a déclaré Brendan McCracken, directeur général de l'entreprise.

La société a également indiqué qu'elle prévoyait de lancer un processus de cession de ses actifs d'Anadarko, qui devrait être achevé d'ici la fin de l'année 2026. Le produit de cette cession devrait permettre de réduire la dette.

Ovintiv, qui détient déjà 9,6 % de NuVista, a déclaré qu'elle paierait 18,00 dollars canadiens par action et que le prix total serait composé à 50 % de liquidités et à 50 % d'actions ordinaires d'Ovintiv. L'offre représente une prime de 5,6 % par rapport au cours de clôture de NuVista mardi.

L'opération devrait ajouter 140 000 acres nets et 100 000 barils d'équivalent pétrole par jour, situés directement à côté des activités actuelles d'Ovintiv, au cœur de la principale zone de schiste du Canada.

La société a interrompu son programme de rachat d'actions pendant deux trimestres afin de financer une partie de l'opération, qui devrait être conclue d'ici la fin de l'année 2026.

Les actions d'Ovintiv ont augmenté de 1,2 % pour atteindre 37,75 $ après la cloche.