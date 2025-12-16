Ovintiv conclut un accord portant sur la capacité de liquéfaction de l'installation Cedar LNG au Canada

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur de pétrole et de gaz naturel Ovintiv Inc OVV.N a annoncé lundi un accord avec la filiale de Pembina Pipeline pour la capacité de liquéfaction de la future installation Cedar LNG.

L'accord confère à Ovintiv une capacité de liquéfaction et de transport de 0,5 mtpa à Cedar LNG pendant 12 ans.

Le secteur américain du GNL connaît un regain d'activité commerciale, stimulé par les attentes d'une augmentation des exportations à mesure que de nouveaux terminaux sont mis en service à la suite de la décision prise en janvier par le président Donald Trump de lever la pause sur les nouveaux permis.

Déjà premier exportateur mondial de GNL, les États-Unis devraient porter leur capacité nominale à 115 millions de tonnes par an (MTPA) cette année, selon les données de l'EIA.

La société prévoit que Cedar LNG commencera ses activités commerciales à la fin de 2028.