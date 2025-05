OVHcloud: vers l'ouverture d'un datacenter en Italie information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - OVHcloud annonce l'ouverture prochaine de son premier datacenter en Italie, dans la région de Milan, un investissement qui 'renforce sa présence en Europe du Sud et illustre sa croissance rapide à l'international, notamment en Europe continentale'.



Avec ses 26 datacenters en Europe (sur les 43 dans le monde), il permettra à OVHcloud d'ouvrir une nouvelle offre 3 A-Z en région lombarde, conçue pour les applications critiques nécessitant une haute disponibilité et une résilience accrue.



Cette ouverture complète une série de déploiements incluant Mumbai, Toronto et Sydney. OVHcloud prévoit l'ouverture de plus de 50 local zones à travers le monde, ainsi que la création de quatre nouvelles régions 3-AZ.





