OVH vise une marge d'Ebitda supérieure à 42,5% en 2027, publie un flux de trésorerie positif

(Actualisé avec détails et citation PDG)

OVHcloud OVH.PA a annoncé mardi viser une marge d’Ebitda ajustée supérieure à 42,5% pour 2027, après avoir atteint l'ensemble de ses objectifs 2026 et avoir publié un "Levered Free Cash-Flow" positif pour la première fois depuis l’introduction en Bourse du fournisseur de services d'informatique dématérialisée.

Après cinq années de pertes en termes de flux de trésorerie, cette étape signifie que l'entreprise finance désormais ses importantes dépenses d'investissement grâce à ses propres activités. OVHcloud a ajouté prévoir d'afficher une croissance supérieure à 10% pour l'exercice 2027.

"L'exercice 2026 a été celui de la discipline", a salué Octave Klaba, président-directeur général, cité dans un communiqué. "Le groupe a aujourd'hui renoué avec ses fondamentaux et est prêt à passer à la vitesse supérieure" a-t-il précisé.

Le groupe a publié un Ebitda ajusté 2026 en hausse de 9,7% sur un an, à 480,5 millions d'euros, soit une marge de 42%. Il a également fait état d'une hausse de 7,2% de son chiffre d'affaires annuel, qui atteint 1,15 milliard d'euros.

(Rédigé par Matthieu Huchet et Leo Marchandon, édité par Augustin Turpin)