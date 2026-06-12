OVH salué pour ses négociations en vue d'acquérir Gladia

OVH Groupe gagne 3% à 15,5 EUR et surperforme ainsi légèrement la tendance à Paris ( 1,5% sur le CAC 40), au lendemain de l'annonce par le groupe de services cloud de son entrée en négociations exclusives pour l'acquisition de Gladia, expert de l'AI speech-to-text (STT).

Startup française d'IA spécialisée dans la transcription et l'intelligence audio, Gladia transcrit en temps réel les conversations dans plus de 100 langues, transformant les données audio en informations structurées et exploitables. Elle accompagne aujourd'hui plus de 300 000 développeurs et 2 000 entreprises clientes, parmi lesquelles HeyGen, Livestorm, Attention, Circleback, Method Financial, Recall.ai et Leexi.

Cette opération vise à renforcer l'expertise d'OVH Groupe dans l'IA générative multimodale et agentique. En internalisant les briques technologiques STT développées par Gladia, OVHcloud et OVHai proposeront à leurs clients de nouveaux services d'IA vocale.

"Avec l'acquisition annoncée de Gladia, après celle de Dragon LLM, OVH continue de renforcer sa stratégie d'IA en internalisant des éléments technologiques différenciants", réagit TP ICAP, qui maintient néanmoins son conseil "vente" et son objectif de cours de 7 EUR sur le titre.

"Nous rehaussons nos prévisions, car les récentes hausses de prix renforcent la crédibilité d'une accélération de la croissance, tandis que l'exercice 2026-27 devrait principalement refléter une réallocation des investissements plutôt qu'une augmentation du capex global", poursuit l'analyste.