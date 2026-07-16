OVH : lourd repli vers 13,2E, prochain objectif 10,4 EUR

Après un quadruple échec sous 16,5 EUR en clôture (du 1er au 6 juillet) OVH subit un lourd repli de -10,5% vers 13,2E.

Tout s'est accéléré à partir de 13H (le titre cotait alors 14,4 EUR, soit le niveau de sa MM50) et cette rupture induit que le prochain objectif serait la MM100 qui gravite vers 12 EUR, puis l'ex plancher des 11,5E (testé durant la seconde décade du mois de mai).