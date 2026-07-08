OVH : le risque de triple-top quasiment confirmé

OVH rechute de -11%, sous les 15E : avec ce pullback, le risque de triple-top sous 17,3/17,6E est quasiment confirmé.

Le scénario baissier serait confirmé en cas d'enfoncement du support des 13,4E, testé le 25 juin.

Le principal support court terme -longuement testé mi-mai- reste visible vers 11,5E