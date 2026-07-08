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OVH : le risque de triple-top quasiment confirmé
information fournie par Zonebourse 08/07/2026 à 14:54

OVH rechute de -11%, sous les 15E : avec ce pullback, le risque de triple-top sous 17,3/17,6E est quasiment confirmé.

Le scénario baissier serait confirmé en cas d'enfoncement du support des 13,4E, testé le 25 juin.

Le principal support court terme -longuement testé mi-mai- reste visible vers 11,5E

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1 commentaire

  • 17:41

    Je n'ai rien compris à cet "article" !

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