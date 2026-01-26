 Aller au contenu principal
OVH Cloud : vers le comblement du 'gap' des 10,92E du 20/10/2025
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 14:17

OVH Cloud poursuit la remontée amorcée sur 6,72E le 19/12/2025 et semble bien parti pour refranchir la MM200 (10,45E) effectuer vers le comblement du 'gap' des 10,92E du 20/10/2025.
Le prochain objectif serait le test de la résistance oblique qui unit les précédents sommets et qui gravite vers 11,35E, puis une petite résistance horizontale qui gravite vers 12,3E..

OVHCLOUD
9,9300 EUR Euronext Paris +8,70%
