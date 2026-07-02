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OVH-CA 2026 +7,2%, premier flux de trésorerie positif depuis l'IPO
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 07:05

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OVHcloud OVH.PA a fait état mardi d'une hausse de 7,2% de son chiffre d'affaires annuel, qui atteint 1,15 milliard d'euros au titre de 2026, ajoutant avoir publié un "Levered Free Cash-Flow" positif pour la première fois depuis l’introduction en Bourse du fournisseur de services d'informatique dématérialisée.

Après cinq années de pertes en termes de flux de trésorerie, cette étape signifie que l'entreprise finance désormais ses importantes dépenses d'investissement grâce à ses propres activités. OVHcloud déclare également prévoir d'afficher une croissance supérieure à 10% pour l'exercice 2027.

(Rédigé par Matthieu Huchet et Leo Marchandon, édité par Augustin Turpin)

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