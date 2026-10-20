OVH améliore sa rentabilité sur son exercice 2026

OVHcloud dévoile un résultat net de 9,4 MEUR au titre de son exercice 2026, contre 0,4 MEUR précédemment, ainsi qu'un EBITDA ajusté en croissance de 9,7% à 480,5 MEUR, soit une marge de 42%, en hausse de 1,6 point, "démontrant sa capacité à opérer à grande échelle grâce à une forte productivité à tous les niveaux de l'entreprise".

Le chiffre d'affaires a atteint 1 145,1 MEUR, en hausse de 7,2% à données comparables ( 5,6% à données publiées), au-delà de l'objectif de 5 à 7%, avec une nette accélération pour atteindre une croissance de 10,5% au 4e trimestre. En particulier, le cloud public a connu une progression de 18,9% sur l'exercice.

Le groupe de services informatiques met aussi en avant un levered free cash-flow positif pour la première fois depuis son introduction en Bourse, à 24,7 MEUR, contre -27 MEUR un an auparavant, un levier d'endettement en recul à 2,7 fois au 31 août 2026, et un retour sur capitaux employés (ROCE) qui a atteint 7,7%.

"L'exercice 2026 a été celui de la discipline. Nous avons piloté très finement nos stocks et nos capex, tout en maîtrisant nos coûts opérationnels. L'acquisition de clients et le volume des ventes ont été très dynamiques sur les noms de domaine, les VPS et le bare metal", met en avant le PDG Octave Klaba.

"Le chiffre d'affaires du public cloud a progressé de 20% au 4e trimestre. Face à la hausse des prix de la RAM et des disques, nous avons ajusté nos tarifs de manière mesurée. Notre nouvelle organisation commerciale, mise en place au cours de l'exercice, produira pleinement ses effets dès 2027", poursuit-il.

Ayant atteint l'ensemble de ses objectifs annuels, OVH indique viser, pour son exercice 2027, une croissance du chiffre d'affaires à données comparables supérieure à 10%, une marge d'EBITDA ajustée de plus de 42,5%, un levered free cash-flow à nouveau positif, un levier d'endettement inférieur à 2,7 fois et un ROCE supérieur à 9%.