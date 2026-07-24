Outlook Therapeutics en hausse après l'autorisation par la FDA américaine d'un médicament contre une maladie oculaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
24 juillet - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Outlook Therapeutics OTLK.O progresse de 18% à 1,56 dollar
** La FDA américaine a approuvé le médicament d'OTLK, Lytenava, pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge de type humide (AMD)
** La DMLA est une maladie oculaire chronique pouvant entraîner une vision floue et des taches aveugles; elle constitue l’une des principales causes de cécité chez les personnes âgées
** Cette autorisation marque la première entrée commerciale d’Outlook sur le marché américain et couronne des années d’efforts réglementaires ponctuées de multiples lettres de refus de la FDA
** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action affiche une baisse de 23% depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer