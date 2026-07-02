Ouster, fabricant de capteurs lidar, chute après une vente d'actions de 200 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juillet - ** L'action OUST.O du fabricant de capteurs lidar Ouster a reculé de 6,7 % à 56 dollars avant l'ouverture jeudi, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 200 millions de dollars ** OUST vend environ 3,6 millions d'actions à 55,22 dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 8 % par rapport au dernier cours de l'action enregistré mercredi

** La société prévoit d’utiliser le produit net de l’émission pour son fonds de roulement et d’autres besoins généraux de l’entreprise

** Northland Capital Markets est le seul teneur de livre

** OUST, dont le siège est à San Francisco, en Californie, compte environ 63,7 millions d’actions en circulation

** Jusqu’à mercredi, le titre a bondi de 47 % au cours de la semaine écoulée, affichant une hausse de 177 % depuis le début de l’année

** Six analystes sur sept attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", un seul recommande de "conserver"; l'objectif de cours médian est de 42 dollars, selon les données de LSEG