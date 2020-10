Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ouragan Delta-Les pétroliers US reprennent leurs production Reuters • 11/10/2020 à 21:27









HOUSTON, 11 octobre (Reuters) - Les compagnies pétrolières américaines ont commencé dimanche à reprendre leur production dans le Golfe du Mexique, deux jours après le passage de l'ouragan Delta. Chevron Corp CVX.N , Royal Dutch Shell Plc RDSa.L et BHP Group BHP.AX ont chacun annoncé que leurs salariés étaient en train de rejoindre les sites concernés. Selon les autorités, 91% des capacités de production de pétrole brut offshore sont encore à l'arrêt dans la région et plus de 62% des capacités de production de gaz. Total TOTF.PA a pour sa part annoncé le redémarrage dimanche de sa raffinerie de Port Arthur, au Texas. (Erwin Seba, version française Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées BHP GRP Tradegate +0.76% TOTAL Euronext Paris +1.54% CHEVRON NYSE -1.65%