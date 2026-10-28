Oura va étudier le lien entre les données fournies par sa bague connectée et les résultats des traitements contre l'obésité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Oura OURA.O a annoncé mercredi avoir lancé un essai clinique visant à étudier le lien entre le sommeil, la fréquence cardiaque et d’autres paramètres surveillés par la bague connectée de l’entreprise, d’une part, et les résultats des traitements contre l’obésité, tels que les médicaments à base de GLP-1 et la chirurgie bariatrique, d’autre part.

L'essai visera à déterminer si les variations de ces paramètres sont liées aux résultats du traitement, notamment la perte de poids, le contrôle de la glycémie et l'adhésion au traitement.

Voici plus de détails:

* Oura a indiqué que cet essai, mené en collaboration avec UC San Diego Health, vise à saisir les changements de santé qui surviennent entre les consultations de routine, fournissant ainsi aux chercheurs des données continues sur la façon dont les patients dorment, récupèrent et bougent pendant le traitement

* L’étude est menée par l’Office of Regulatory and Clinical Affairs (ORCA) d’Oura, qui supervise la recherche clinique, les affaires réglementaires et les études de résultats

* L’entreprise a précisé que sa bague avait été utilisée dans plus de 200 études évaluées par des pairs dans des domaines tels que le sommeil, la santé cardiovasculaire, la santé des femmes et la santé métabolique

* L’entreprise a indiqué qu’elle intensifiait ses efforts de recherche dans le domaine de la santé, les appareils portables jouant un rôle croissant dans les soins cliniques et le suivi des résultats

* En juin, Oura s’est associée à la plateforme LillyDirect d’ LLY.N , filiale d’Eli Lilly, afin de proposer des outils d’accompagnement et des options d’économies aux personnes suivant un traitement prescrit à base de GLP-1