Oura rejoint la vague de reports d'introductions en bourse alors que les marchés s'affaiblissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de bagues connectées Oura a reporté mardi son introduction en bourse aux États-Unis, rejoignant ainsi une liste de plus en plus longue d’émetteurs potentiels qui font marche arrière, alors que la flambée des rendements obligataires et la hausse des taux d’intérêt pèsent sur les marchés en cette période habituellement très active pour les nouvelles cotations.

Voici la liste des émetteurs ayant reporté ou suspendu leurs projets d’introduction en bourse: