information fournie par Reuters • 29/09/2026 à 12:04

Oura, fabricant de bagues connectées, reporte son introduction en bourse aux États-Unis

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Le fabricant de bagues connectées Oura a annoncé mardi avoir reporté son introduction en bourse aux États-Unis.